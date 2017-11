El Ayto no se personará en el caso del Hacho

El Ayuntamiento de Manilva no se personará en una de las piezas separadas del denominado 'caso Manilva' que juzga los pagos realizados por el Consistorio a la entidad urbanística El Hacho y por la que el fiscal considera que se deberían devolver a las arcas municipales 217.000 euros.

El equipo de gobierno integrado por Compromiso Manilva (CM), IU y PP votó ayer en contra de la petición que realizó el PSOE en un pleno extraordinario convocado a petición propia y al que no asistió ni el alcalde, Mario Jiménez, ni la edil Francisca López, ambos imputados en la causa. El fiscal pide en su escrito de acusación 4 años de prisión para el alcalde de Manilva por un presunto delito de malversación de caudales públicos, y 9 años de inhabilitación por otro presunto delito de prevaricación.

El portavoz del PSOE, Diego Jiménez, fundamentó la petición de personación en que es «obligación legal» del Ayuntamiento para defender sus intereses y advirtió a sus compañeros que al votar en contra podría estar incurriendo en una presunta ilegalidad.

Jiménez expuso que con los 217.000 euros que el fiscal pide para el Ayuntamiento se podrían sufragar todas las fiestas del municipio, abonar la cuota del Consorcio de Bomberos o dotar de más presupuesto a algunas delegaciones.

El líder socialista lamentó la ausencia del alcalde en el pleno y señaló que Mario Jiménez había hecho «un Puigdemont, quitándose de en medio en un pleno que le era incómodo». Añadió que el alcalde «está preso de su ambición y de su pasado».

El teniente alcalde Antonio Barragán (IU), que asumió la presidencia del pleno en ausencia del primer edil, basó el voto en contra de IU en los informes de los habilitados nacionales que consideraban que no es necesaria la personación del Ayuntamiento. Aclaró asimismo que la entidad urbanística El Hacho no mantiene deuda contraída con el Consistorio y reprochó a Diego Jiménez que no personara al Ayuntamiento durante su mandato.

El portavoz del PP y concejal del equipo de gobierno, Francisco Miguel Álvarez, consideró que desde el punto de vista procesal «no es el momento de la personación» pues la pieza se incoó en 2010 y tras 7 años «la jueza puede considerar que el Ayuntamiento viene ahora a importunar y a molestar», señaló.

Marcos Ruiz, edil de CM y responsable de Hacienda, confirmó que las cantidades entregadas a modo de préstamo a El Hacho fueron devueltas y reprochó a Jiménez que retirara al personación del Ayuntamiento en otro caso judicial mientas fue alcalde.

El portavoz socialista contestó que el momento de la personación se ha retrasado porque el PSOE tuvo conocimiento del escrito de acusación del fiscal en octubre. Por otra parte, Diego José Jiménez no pidió ayer en este pleno la dimisión del alcalde pero le indicó algunas razones por las cuales debería tomar la decisión de dimitir. Entre ellas que «con su imputación está dañando la imagen del municipio y porque no está centrado en la gestión del Ayuntamiento sino en no perder su libertad», señaló.

El concejal de Agrupación Socialista de Manilva (ASM), Emilio López Berenguer, pidió ausentarse en el debate y en la votación de este punto siguiendo las directrices del secretario municipal.



Fuente: Diario Sur